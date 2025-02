Ilgiornaleditalia.it - Addio alle menzogne, svelato il segreto dietro la truffa del conflitto in Ucraina: Trump chiede il conto

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il tempo delle guerre per la democrazia ha ceduto il posto alsalato da pagare, e gli Stati Uniti non chiedono esattamente due spicci Quando da queste stesse pagine il sottoscritto scriveva che la questioneera un bluffil quale si nascondevano ragioni economiche, non tut