Addio a monsignor Verucchi. Fu arcivescovo dal 2000 al 2013, valorizzò il patrimonio artistico

È morto nel pomeriggio di ieri, a Modena, Giuseppeemerito della diocesi di Ravenna e Cervia. Aveva 87 anni. Era arrivato in città nel marzo del, dopo essere stato nominatodella diocesi da papa Giovanni Paolo II, e a Ravenna era rimasto fino al 2012, quando papa Benedetto XVI aveva accolto la sua rinuncia al governo pastorale per raggiunti limiti d’età, anche se al suo settantacinquesimo compleanno mancavano ancora alcuni giorni. Qui rimase, come amministratore apostolico, fino ai primi del. A Ravenna, città di cui continuava a essereemerito, è sempre rimasto legato e qui tornava almeno due volte l’anno: in occasione della messa Crismale del mercoledì santo e a Sant’Apollinare. Ultimamente le sue visite si erano diradate a causa di alcuni problemi di salute dovuti all’età.