Addio a Belardinelli. Ex allenatore di nuoto

Dino, ex professore di educazione fisica ed exdianconetano, è venuto a mancare ieri all’età di 93 anni. I suoi tanti ex studenti ed ex nuotatori, la società sportiva VelaAncona e, naturalmente, la sua famiglia, piangono la sua scomparsa. Aveva allenato i ragazzi di quello che allora si chiamava Circolo della Vela, dal 1962 agli anni Novanta, ed era stato una delle prime figure "professionali" didinelle Marche, nonostante venisse dalla ginnastica artistica. Il funerale si terrà stamattina alle 10.45 alla chiesa di Santa Maria dei Servi.