Addetti al settore cargo, arriva il risarcimento

I lavoratori di Alha Airportalle merci nela Malpensa che hanno provveduto personalmente al lavaggio dei dispositivi di protezione individuali (Dpi) saranno risarciti dall’ azienda. La richiesta diè stata accolta dal Giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, il riferimento è al Decreto Legislativo 81/2008 che stabilisce che il datore di lavoro "mantiene in efficienza i Dpi e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante". Per Dispositivi di protezione individuali s’intende non solo le scarpe antinfortunistiche o altri capi “specializzati”, ma anche in generale il vestiario ad alta visibilità, fondamentale in alcuni ambiti a rischio, come il piazzale di un aeroporto.