Adamant, via alla prevendita con Mantova. Morale alto, atteso un pubblico importante

Si avvicina a grandi passi l’esordio dell’nei play-in di serie B interregionale. A quasi due settimane dall’ultimo impegno ufficiale sul parquet di Jesolo, coinciso con la sesta vittoria consecutiva, i biancazzurri torneranno in campo domenica alle 18Bondi Arena contro, primo incrocio della seconda fase che porterà poi ai playoff promozione. Ferrara parte da un confortante secondo posto in classifica guadagnato grazie ai sette scontri diretti vinti nella prima fase, a fronte di sole tre sconfitte; davanti a lei solo Pordenone, in una graduatoria nel complesso ‘corta’ che vede però l’in una situazione già abbastanza tranquilla. Al termine delle dodici partite dei play-in, le prime otto squadre accederanno al tabellone playoff, mentre le ultime quattro finiranno anzitempo la stagione con la certezza di giocare il prossimo campionato di B2.