Acquaroli "Confronto utile per la cultura della parità di genere"

ROMA (ITALPRESS) – “Mi fa piacere partecipare a un evento come questo dove si unisce l’esperienza di lunghi percorsi e anche degli esempi pratici, tipo quelloManifattura Italiana Tabacchi, per l’accrescimento di diritti, ma soprattutto unache nasce da un lungo percorso”. Sono “esperienze che devono portarci oggi a riflettere e a capire, superando anche approcci ideologici, come poter affrontare la sfida dell’inclusione edi”. Lo ha detto il presidenteRegione Marche, Francesco, a margine dell’evento “Oltre le differenze: un’alleanza per trasformare il futuro” in Senato, promosso da Global Women in PR Italia, con il patrocinio di Inclusione Donna.xi2/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo