Nonsolo.tv - Achille Lauro, “Incoscenti giovani”: il significato dietro la canzone di Sanremo 2025

Leggi su Nonsolo.tv

è tornato sul palco dell’Ariston per la quarta volta con “Incoscienti”, una ballata che esplora l’amorele e la spensieratezza tipica di quell’età. Il brano racconta una storia vera, nata a Roma ai bordi del Raccordo Anulare e si concentra su una ragazza che ha avuto un ruolo significativo nella vita dell’artista.Il testo dellaè ricco di immagini evocative, come “Dormivamo in un Peugeot” e “L’amore è come una pioggia sopra Villa Borghese”, che dipingono un quadro di ribellionele e ricerca di sé stessi. Il termine “incoscienti” riflette la spensieratezza e l’audacia tipiche della giovinezza, ma anche l’ingenuità e la mancanza di consapevolezza riguardo alle conseguenze delle proprie azioni.Dopo l’esibizione aha condiviso una lettera scritta dalla protagonista della, la sua ex fidanzata “S”, che ha offerto una prospettiva intima sulla loro relazione e sulle difficoltà affrontate insieme.