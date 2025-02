Ilfattoquotidiano.it - “Achille Lauro e Irama dovrebbero rimanere in fondo alla classifica, Cristicchi mi ha leggermente deluso, Elodie da TikTok”: la pagelle di Luca Jurman

Chenon sia solito dare giudizi in punta di fioretto è cosa nota e l’ex vocal coach di Amici ha mantenuto il suo stile anche per parlare dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Raggiunto da Fanpage.it, il muscisista non ha risparmiato quasi nessuno: “occasione sprecata, futile canzoncina da. Giorgia è tornata vocalmente, ma la canzone lascia molto a desiderare”. E cosa ne pensa di Tony Effe? “Definirlo il nuovo Califano è blasfemia artistica. Non è all’altezza di fare arte”.Poi una “bella” carrellata: “Shablo, Bresh, Rocco Hunt, Rkomi,in“. Su quest’ultimo,ha detto: “Aspetto con ansia il giorno in cui smetterà di faree cercherà anche lui di dimostrare la vera arte che tanto decanta“.