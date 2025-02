Inter-news.it - Acerbi punta al rinnovo e prepara il piano anti… Kolo Muani – TS

Leggi su Inter-news.it

Nuovo avversario all’orizzonte per Francesco. L’ex Lazio dovrebbe scendere titolare in Juventus-Inter. Intanto,aldi contratto.NUOVO AVVERSARIO – Quando il gioco si fa duro entra in scena il “Leone”. Dopo 80 giorni fuori dal campo, l’ex difensore della Lazio ha sfoderato una prova da campione nell’ultimo Inter-Fiorentina, neutralizzando il vice-capocannoniere della Serie A Moise Kean. L’attaccante italiano si è aggiunto ad una lista già prestigiosa, che vede anche nomi del calibro di Erling Braut Haaland, Romelu Lukaku e il capocannoniere della Serie A Mateo Retegui. Domenica, per Juventus-Inter, lo sceriffo dovrà scardinare un’altra: Randal. Il francese, cinque gol nelle prime tre partite di campionato con la maglia bianconera, sarà un duro avversario, maè uno specialista in queste partite.