Internews24.com - Acerbi Inter, lo sceriffo è tornato al comando della difesa: adesso ha una missione contro Kolo Muani e Lukaku!

di Redazione, loalnerazzurra:ha una! I dettagliIn occasione diFiorentina, tra le notizie più positive per Simone Inzaghi c’è quella relativa a Francesco. Il difensore centrale 37enne, dopo un inizio di stagione travagliato per via di una serie di infortuni, ha disputato la sua seconda partitaa sulle ultime 25 giocate dai nerazzurri. Prestazione autorevole in marcatura, annullando Kean come aveva abituato a fare anchei grandissimi centravanti come Haaland. Tuttosport parlanuovache si è prefissato l’ex Lazio in vista delle sfide chiaveJuve e Napoli.– «Èloe la speranza in casa nerazzurra è che rimanga al suo posto fino a giugno senza nuovi contrattempi fisici.