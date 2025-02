Ilrestodelcarlino.it - Accuse false, allenatrice assolta: “Considero le atlete come figlie. Ho passato due anni d’inferno”

Bologna, 13 febbraio 2025 – Era stata accusata di insulti, umiliazioni, schiaffi, bacchettate e violenze varie verso leche allenava nella palestra di Imola. Denunciata da quattro di loro, era finita a processo per maltrattamenti: ora è statain primo grado con la formula piena, perché “il fatto non sussiste”. Eleonora Gatti,ha vissuto gli ultimi due? “Sono stati terribili, tra ansia, frustrazione, preoccupazione. Non c’è stato un momento, in questi due, in cui il pensiero non sia andato a questo. Mai mi sarei aspettata che potesse accadermi una cosa simile. Sono sempre stata molto corretta e ho allenato, in questi 37di lavoro, centinaia se non migliaia di, dedicandomi a loro quasifossero delle, sacrificando tutto per le ragazze.