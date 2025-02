Leccotoday.it - Accordo Provincia-Demanio: si punta alla "riqualifica" energetica del Bertacchi

Leggi su Leccotoday.it

La scuola superioresarà più moderna e green. Ladi Lecco e la Struttura per la progettazione dell’Agenzia delhanno infatti sottoscritto una convenzione per disciplinare la collaborazione per la realizzazione di attività relative agli interventi di manutenzione.