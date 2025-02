Lapresse.it - Accordo Hamas-Israele, sabato il rilascio di 3 ostaggi

Secondo fonti palestinesi che hanno parlato con Haaretz,hanno raggiunto unsulla prossima fase del piano di cessate il fuoco che avrà luogo questo, in cui saranno rilasciati tre, in conformità con quanto concordato in precedenza.aumenterà l’ingresso di aiuti nella Striscia, soprattutto tende, gas e attrezzature mediche. Media, progressi in negoziati per proseguire tregua a GazaFonti palestinesi anonime hanno riferito alla testata saudita Al Sharq che sono stati fatti progressi nei negoziati indiretti trasul precariodi cessate il fuoco e suldegli. Una fonte ha riferito al quotidiano che i mediatori “hanno tenuto intense discussioni e che è stato ottenuto un impegno preliminare da parte didi attuare le disposizioni del protocollo umanitario a partire da giovedì mattina”.