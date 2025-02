Ilgiornale.it - Accessorio moda, cinque saloni con 2.800 brand svelano i trend dello stile

Dal 28 febbraio in Fiera Milano vanno in scena Fashion&Jewels, Micam, Mipel, The One Milano e Lineapelle. Un'alleanza fashion per un settore chiave del made in Italy che nel 2024 ha fatturato di 30 miliardi con un saldo commerciale dell'export in attivo a 13,5 miliardi