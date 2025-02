Unlimitednews.it - Abodi “Società calcio non devono avere rapporti con delinquenti”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il vertice di ieri in Viminale con il ministro dell’Interno, la Figc e i presidenti delle leghe “è stata l’occasione, che si ripeterà ogni mese, di incontrarci e fare il punto della situazione sulle questioni che abbiamo posto in campo. Il tema era come contrastare non soltanto i comportamenti violenti, ma l’economia criminale, che non è un tema secondario. Lecalcistiche sanno che possono contare sulla collaborazione piena delle forze dell’ordine a tutti i livelli dovendo garantire necessariamente il rispetto della norma che stabilisce che le forme di dialogo con la tifoseria sono quelle codificate e che, con i, non si hannoimpropri”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine del docufilm “Ambra Sabatini.