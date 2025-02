Bergamonews.it - ABC: i corsi per tutti: un nuovo anno di formazione sul territorio

Leggi su Bergamonews.it

Anche nel 2025 prosegue la collaborazione tra ABF, Biblioteca di Treviglio e CPIA2 per offrire nuove opportunità formative nella Bassa Bergamasca. Il progetto ABC, nato nel 2022, riunisce i tre enti con l’obiettivo di rendere lapiù accessibile, coinvolgendo sia chi è alla ricerca di perprofessionalizzanti sia chi desidera approfondire passioni personali.L’offerta comprendeper adulti, laboratori per ragazzi dagli 11 ai 14 anni con i TeenLab e attività dedicate ai più piccoli con i BabyLab. Anche quest’il programma è articolato su più livelli e prevede circa 40tra gennaio e giugno per rispondere a esigenze diverse.I numeri del 2024: undie partecipazioneL’edizione del 2024 ha visto una partecipazione significativa, con oltre 200 persone coinvolte nei 27professionalizzanti attivati.