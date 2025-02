Puntomagazine.it - Abbattimento degli immobili abusivi sul litorale di Castelvolturno: ripristino del paesaggio e della legalità

In corso le operazioni di demolizione di oltre 70 edifici, molti legati al clan Belforte, per restituire il demanio marittimo alla fruizione pubblica.Si comunica che sono in corso le operazioni diillegalmente edificati suldi(CE) , consequenziali alle attività di accertamento condotte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che avvalendosi dei militariGuardia Costiera, ha individuato e sottoposto al provvedimento di sequestro preventivo di urgenza più di 70 manufatti, costituiti per la maggior parte da unità abitative, che dagli anni Settanta hanno occupato significative porzioni di demanio marittimo nella località di Bagnara, deturpando ile costituendo un chiaro simbolo di ilper il territorio.Le operazioni di, che proseguiranno in maniera cadenzata anche nei prossimi giorni e permetteranno alla cittadinanza di poter nuovamente recuperare porzioni di demanio sino a quel momento abusivamente occupato, sono state svolte, al fine di ripristinare il naturale stato dei luoghi, a spesestessi trasgressori.