Ilfattoquotidiano.it - “A Selvaggia Lucarelli date un sacco di tempo, a me pochissimo. Se non mi date spazio non vengo più”: la polemica di Anna Dello Russo

Carlo Conti lo aveva detto e lo ha fatto: Festival più breve e ritorno del Dopofestival. Il conduttore va con un ritmo incalzante e dà la linea ad Alessandro Cattelan e ai suoi ospiti con grande puntualità. Vale la pena stare svegli fino a tardi? Non proprio, perché ahinoi il programma post Festival, almeno fino a ora, è risultato quasi privo di guizzi. Una polemicuzza è arrivata ieri sera da, icona della moda che è tra le protagoniste del programma assieme ae Alessandra Celentano. “Adai undie a me. Mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico. La moda non si capisce, è un po’ enigmatica”: queste le parole rivolte a Cattelan. Va detto cheè sempre incisiva nei suoi interventi e la sua è una presenza che evita il tracollo del late show nella noia: c’è da capirli, gli autori.