A Sanremo va in scena il Festival dell’ “io”, per la gioia dei conformisti

Nella società individualista non poteva che andare inil“io” a. C’è chi canta di sua madre, di sua figlia, della propria malattia, chi persino si autocita, chi come sempre porta sul palco i sentimenti, i viaggi tra le emozioni ma nessuno che si preoccupi – come i grandi della musica italiana – di dare voce agli ultimi: ai drogati, ai detenuti, ai senza tetto, a chi attraversa il mare in cerca di speranza e rischia di morire, a quei bambini che sono già affondati tra le onde del nostro Mediterraneo, a chi corre da una parte all’altra di una città, magari sotto la pioggia, in bicicletta, per guadagnare uno stipendio da fame, a chi ha perso tutto in una guerra.Al” 2025, per laprobabilmente dei, dei perbenisti, della maggioranza più o meno silenziosa, dei bacia balaustre, dei cristiani della Messa alla Domenica, dei Vannacci e delle Elly Schlein, l’attualità non esiste, “gli altri” non sono i benvenuti.