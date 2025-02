Iodonna.it - A Sanremo si è parlato di prevenzione con il Ministro Schillaci, la Professoressa Colao, il Professor Ascierto, cantanti e artisti. Presentata la campagna “La prevenzione in dieci note”

Leggi su Iodonna.it

non è solo il regno della musica, ma anche un palcoscenico da cui lanciare un messaggio fondamentale: occorre fare. Proprio per sensibilizzare i cittadini sull’adozione di stili di vita sani e sull’importanza degli screening oncologici, oggi, 13 febbraio, a Casaè stato presentato il talk “Lain”. Voluto daldella Salute,Oraziol’evento, condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, ha visto la partecipazione dei massimi esperti in Italia, come ilPaoloe laAnnamaria, nonché diche hanno sposato la causa e dello stesso Carlo Conti, conduttore e direttoreco di questa 75esima edizione. Salute e: nessun controllo per oltre 4 italiani su 10 X Leggi anche › Educazione alla salute: ecco perché ladovrebbe iniziare da bambini: Il decalogo anticancroLa«Lain» è un invito a seguire 10 semplici regole per prevenire il rischio di tumore: 1 – Mangia sano.