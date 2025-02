Movieplayer.it - A Sanremo 2025 è polemica per Fedez intercettato con Luca Lucci. Carlo Conti: "Sanzioni? Non sono un giudice"

Dopo le intercettazioni diconpubblicate da Repubblica, infuria lasulla scelta di tenerlo in gara asenza subire: la risposta di. Conferenza stampa piuttosto turbolenta quella per la terza serata di: al centro delle domande soprattuttoe le intercettazioni con, il capo ultras arrestato per narcotraffico, pubblicate da Repubblica.però è irremvibile, e, alla giornalista di Gente che chiede se lui o la RAI pensino di prendere una posizione in merito, risponde: "Faccio il direttore artistico, nonun. Mi occupo di canzoni". Le intercettazioni, precisiamo,emerse dalle carte dell'inchiesta "Doppia Curva", la stessa che vede Emis Killa indagato, motivo per cui il rapper ha rinunciato a partecipare al Festival.