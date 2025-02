Bergamonews.it - A San Valentino vortice freddo: in Bergamasca nuvole e possibili piogge

Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaQuesta settimana sull’Europa centro-occidentale sarà presente un debole flusso Atlantico, che porterà sulla nostra regione cieli spesso nuvolosi consparse ma con temperature miti per il periodo.Questo fine settimana il Nord-Italia sarà lambito da un’irruzione di aria fredda che colpirà l’Europa orientale fino ai Balcani. Sulla nostra regione avremo quindi un lieve calo termico (da confermare).Giovedì 13 febbraio 2025Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo nuvoloso o con nubi sparse. Tra il tardo pomeriggio e la seradeboli precipitazioni sui rilievi Alpini (quota neve compresa sui 1.