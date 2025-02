Lanazione.it - A San Valentino David Hazeltine Trio in concerto all’Exwide

Pisa, 13 febbraio 2025 – Venerdì 14 febbraiopresentadi Pisa il suo progetto incon Paolo Benedettini e Xaver Hellmeier.è uno dei più apprezzati pianisti del jazz statunitense. Un artista raro dalla grande personalità musicale che nella sua carriera ha registrato oltre trenta CD come leader e centinaia di altri lavori da sideman con le etichette più importanti del mondo. Il suo stile unico e distintivo racchiude un’ampia gamma di sfumature musicali rendendolo facilmente riconoscibile. Il suo gruppo “One for All”, con il grande sax tenore Eric Alexander, ha ottenuto il plauso della critica con la sua impressionante discografia di 16 CD e concerti dal vivo in tutto il mondo.ha lavorato con alcune leggende del jazz tra cui James Moody, Eddie Harris, Jon Faddis, Joe Henderson, Pepper Adams, Jon Hendricks e Marlena Shaw.