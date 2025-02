Serieanews.com - A muso duro con Thiago Motta, il retroscena: “Gli hanno spiegato una cosa della Juve”

e il suo inizio “diesel” allantus. In diretta radio unche spiega dove potrebbe esserci stata la svoltaAcon, il: “Gliuna” (Foto: Ansa) – serieanews.comHai presente quelle volte in cui tutto sembra andare storto, e poi, di colpo, le cose cominciano a sistemarsi? Ecco, lantus diha vissuto esattamente questo percorso nelle ultime settimane.Ci ha messo un po’ a carburare, diciamolo pure. Tre vittorie di fila, per la prima volta in stagione, sono arrivate solo a febbraio. Il che, per chi conosce l’ambiente bianconero, è praticamente un’eresia. Lanon è abituata ad aspettare così tanto. La pazienza non è mai stata una virtù da queste parti.lo ha scoperto presto.