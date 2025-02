Ilgiorno.it - A Milano il primo corso prematrimoniale laico e gratis: come funziona

, 13 febbraio 2025 – Aile gratuito per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio o unione civile. Il progetto – unico in Italia – vede protagonisti il Comune diin collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di. Si tratta di una piccola ma grande rivoluzione: fino ad oggi, i percorsi di preparazione al matrimonio si sono svolti quasi esclusivamente in ambito religioso, senza una formazione laica specifica sugli aspetti giuridici e civili dell’istituto matrimoniale.Ilè aperto a tutti coloro che intendono sposarsi o unirsi civilmente e prevede la partecipazione di avvocati esperti in diritto di famiglia. Attraverso una serie di incontri con avvocati esperti di Diritto di Famiglia, i partecipanti potranno approfondire tematiche fondamentaliil regime patrimoniale, la responsabilità genitoriale e gli strumenti di risoluzione delle controversie, al fine di affrontare con maggiore consapevolezza la scelta giuridica.