A Firenze 114 intossicati nelle Rsa salgono a 3 gli anziani morti | l’indagine dell’Asl sulle gastroenteriti

Leggi su Open.online

La Asl Toscana Centro ha aperto un’indagine epidemiologica su quanto accadutoquattro case di riposo, tutte nel Fiorentino, colte nello stesso identico momento da un’intossicazione alimentare. L’episodio risale a lunedì 10 febbraio quando 114 ospiti delle Rsa (su 173 totali) hanno accusato malori, pur senza necessità di cure. Tre di loro, poco dopo aver finito di mangiare, sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale con gravi sintomi gastrointestinali e sono deceduti. Sono ancora in corso le indagini degli inquirenti per capire cosa sia successo. Secondo le prime ricostruzioni, i lottiproverrebbero dalle cucine della struttura di Monsavano, che nel frattempo sono state chiuse per permettere gli accertamenti.L’allarme, il trasferimento in ospedale e il decessoL’allarme è scattato lunedì.