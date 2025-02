Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante dei Mondiali: n. di pettorale, programma esatto, tv

non è riuscita a ottenere i risultati sperati tra superG e discesa libera dei2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha faticato a esprimersi al meglio nella velocità, ma avrà un’ultima occasione per cercare il colpaccio nella rassegna iridata che si sta disputando sulle nevi di Saalbach (Austria). La nostra portacolori sarà infatti impegnata nelingiovedì 13 febbraio, prima manche alle ore 09.45.LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DEIDI SCI ALPINO ALLE 9.45 E 13.15scenderà con ilnumero 8 e dunque partirà alle ore 11.56 e 40 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. La nostra portacolori ha avuto in sorte un buon numero dinza e dovrà cercare di sfruttarlo al meglio, per qualificarsi con un buon tempo alla seconda manche inalle ore 13.