Quotidiano.net - A che ora inizia e finisce Sanremo oggi (terza serata)

, 13 febbraio 2025 - Dopo ladi ieri, in cui si è esibita nuovamente la prima metà dei cantanti in gara, è il momento di finire il secondo ascolto dei brani di2025 con il terzo appuntamento del Festival.una co-conduzione tutta al femminile accompagnerà Carlo Conti: saliranno sul palco Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Bisognerà sintonizzarsi alle 20.40 su Rai 1, Rai Play o in radio su Rai Radio 2. Ma per i veri fan del Festival l'appuntamentodieci minuti prima, alle 20.30, con il Prefestival. Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio anticiperanno la diretta dall'Ariston con interviste, curiosità e tanto altro ancora. (L-R) Italian TV personality and singer Elettra Lamborghini, Italian actor Miriam Leone and Italian actor Katia Follesa during a photocall at the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 13 February 2025.