Tpi.it - A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2025: l’orario su Rai 1

A che oraladeldisu Rai 1A che oraladeldiin onda stasera, 13 febbraio, su Rai 1? Come da tradizione, le serate delsono piuttosto lunghe, anche quest’anno in cui ci saranno 30 cantanti in gara. Dobbiamo quindi prepararci a fare le ore piccole con Carlo Conti e gli ospiti di questa 75esima edizione anche se il conduttore ha già detto che non si dovrebbe finire molto tardi come negli ultimi anni.Sulin cuiladeldicircolano diversi rumors. Secondo i ben informati si dovrebbe provare a chiudere intorno alle ore 1, 1,30. Di certo, però, essendo una diretta, potrebbero esserci imprevisti e ritardi che causerebbero uno slittamento in avanti deldi chiusura.