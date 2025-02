Lecceprima.it - A causa di un cortocircuito parte un incendio nel salone di un appartamento

Leggi su Lecceprima.it

ALEZIO – Attimi di paura, questa mattina, ad Alezio, per unche si è sprigionato all’improvviso in undi via via Mariano Albina, nei pressi del parco “Don Tonino Bello”. Erano circa le 8, quando è stato visto uscire fumo da un’abitazione, dove risiede una donna di 46 anni.