A Calolziocorte c’è più sicurezza Lo dicono i dati | reati giù del 12%

I cittadini hanno paura, ma aè più sicura e meno violenta. Più sicura e meno violenza almeno secondo le statistiche: iin generale sono calati del 12%, diminuiscono quelli contro la persona come lesioni e botte e i furti, specie in negozio. Crescono però le rapine, una delle quali messe a segno in strada. Il prefetto Sergio Pomponio e i vertici della forze dell’ordine del territorio provano a rassicurare con la logica dei numeri il sindaco e i calolziesi, che invece sono sempre più preoccupati, dopo una serie di aggressioni in stazione e una faida tra kebabbari costata l’accoltellamento di un turco piemontese di 43 anni in piano centro e di giorno. Oltre alle cifre oggettive deiin picchiata, prefetto e vertici delle forze dell’ordine metteranno comunque in campo più donne e uomini in divisa e intensificheranno ulteriormente i controlli, compresi servizi ad altro impatto, specie nelle zone più a rischio.