Abruzzo24ore.tv - 70enne abruzzese salva grazie a intervento innovativo per una grave patologia aortica

Ancona - Un uomo di 70 anni affetto da unaè statotoa unchirurgico avanzato ad Ancona, riportando una completa guarigione. Un uomo di 70 anni residente in Abruzzo, affetto da una, ha rischiato la vita a causa di un enorme aneurisma dell’aorta toraco-addominale con dissezione cronica. Dopo aver ricevuto valutazioni in diverse strutture sanitarie, è stato operato con successo dal team di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, ad Ancona, e ora sta bene, tornando a casa dopo un recupero post-operatorio positivo. L', eseguito dal dottor Emanuele Gatta, si è svolto a metà gennaio e ha rappresentato una sfida notevole, sia per le condizioni generali del paziente che per le caratteristiche anatomiche complicate della sua