Quotidiano.net - 59

Leggi su Quotidiano.net

In milioni è il numero di tonnellate di cibo sprecato in Europa nel 2024. È il dato shock rivelato nella guida Metrofood dal titolo “Ridurre gli sprechi alimentari: le raccomandazioni per gli operatori del settore agroalimentare“, realizzata da Enea in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca. Secondo la ricerca, le famiglie europee sprecano circa 70 kg di cibo l’anno a persona, mentre nel settore della ristorazione lo spreco si attesta a circa 12 kg annui a testa. Numeri che, tra l’altro, corrispondono a una perdita economica annua di 132 miliardi di euro (gettati letteralmente nel cassonetto di casa). Guardando all’Italia, nel 2024, gli sprechi alimentari lungo tutta la filiera sono aumentati del 46% rispetto all’anno precedente e secondo il rapporto Waste Watcher, i cibi più sprecati si confermano anche nel 2024 la frutta fresca, la verdura e il pane.