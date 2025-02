Liberoquotidiano.it - 28 anni dopo Deborah Compagnoni: estasi azzurra, l'impresa della Brignone in slalom gigante

L'Italia torna a brillare nellograzie a Federica, che conquista una straordinaria medaglia d'oro, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio 28. Con due manche impeccabili, la sciatriceha dominato la gara nel tempio dello sci in Austria, chiudendo con un tempo di 2'22"71 e regalando al pubblico lacrime di gioia ed emozioni. Sul podio con lei, la neozelandese Alice Robinson, seconda, e l'americana Paula Moltzan, terza. Già nella prima manche,aveva fatto registrare il miglior tempo (1'10"44), precedendo proprio Robinson e Moltzan, rispettivamente con 1'11"68 e 1'11"84. Lara Gut-Behrami, quarta, ha sfiorato il podio nonostante il tracciato fosse stato disegnato da suo padre, Pauli Gut. Per l'Italia, invece, la giornata non è stata fortunata per Sofia Goggia e Marta Bassino, entrambe uscite di scena a causa di errori ma senza conseguenze fisiche.