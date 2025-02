Metropolitanmagazine.it - 250 persone liberate dalle “città truffa” nel confine tra Thailandia e Myanmar, come funzionano queste Scam City

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oltre 250di che lavoravano nei centri antifrode nelle telecomunicazioni nello Stato di Karen insono state rilasciate da un gruppo etnico armato e portate in. Sono stati accolti dall’esercito thailandese e sono in fase di accertamento per verificare se siano vittime della tratta di esseri umani. La scorsa settimana il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha incontrato il leader cinese Xi Jinping e ha promesso di chiudere i centri eche proliferano lungo iltra.Il suo governo ha bloccato l’accesso all’energia elettrica e al carburante dal lato thailandese dele ha inasprito le norme bancarie e sui visti per cercare di impedire aitori di utilizzare lapaese di transito per spostare lavoratori e denaro.