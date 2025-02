.com - 25 destinazioni che hanno molto da festeggiare nel 2025

Fedele alla sua tradizione, come da diversi anni a questa parte, jetcost.it, ha stilato una lista di quei luoghi nel mondo chequalcosa danel.Anniversari, celebrazioni culturali o sportive, eventi, inaugurazioni, apertura di nuovi musei e attrazioni, tutte cose che accadranno nell’anno appena cominciato e che possono rappresentare uno spunto per un lungo viaggio o per una breve fuga di pochi giorni, per scoprire tutto ciò che il mondo ha da offrire.L’elenco dei luoghi sarebbe infinito, ma ne abbiamo selezionati solo 25:Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia (Italia), Capitali Europee della CulturaLa città più giovane della Slovenia, Nova Gorica, e la vicina città italiana di Gorizia, sono Capitali Europee della Cultura nel. Il fatto che si tratti di due città rappresenta un evento unico, in quanto è la prima volta che si parla di “Capitale Europea della Cultura senza confini”.