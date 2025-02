Spazionapoli.it - “20 milioni subito, si è mosso De Laurentiis in persona”: il retroscena di mercato spiazza tutti

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli ultimissime – Spunta unlegato all’ultima sessione per il club partenopeo: messi sul piatto ventidi euro, ma l’offerta sarebbe stata rispedita al mittente.Le ultimissime notizie in casa Napoli fanno inevitabilmente ricadere il pensiero su undi gennaio deludente, per stessa ammissione del direttore dell’area sportiva del club Giovanni Manna. Gli infortuni di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres hanno lasciato Antonio Conte con Noah Okafor come unica soluzione per la fascia sinistra. Il calciatore in prestito dal Milan, però, non è ancora in forma (clicca qui per le parole del numero nove azzurro) e per questo motivo non è escluso che si possa optare per un momentaneo passaggio a uno schieramento con tre difensori.Ma la società partenopea ha provato concretamente a sostituire immediatamente “come Dio comanda” (menzionando una delle recenti dichiarazioni di Conte) Khvicha Kvaratskhelia, ma il club si è visto costretto a procrastinare il tutto alla prossima estate.