Internews24.com - Zielinski Inter, può essere lui l’uomo in più per il rush finale? In casa nerazzurra sperano che…

di Redazione, puòluiin più per il? Inche. L’analisi del quotidianoL’edizione odierna de il Corriere dello Sport analizza la situazione in, che potrebbe aver ritrovato nel momento più cruciale Piotr, protagonista di un ottimo secondo tempo lunedì sera nella sfida contro la Fiorentina.RITROVATO? – «La speranza dell’ambiente nerazzurro è che possa diventare un fattore, una sorta di rinforzo per il, quando si deciderà la corsa ai trofei. A proposito di titoli da conquistare, il duello a distanza con il Napoli in campionato potrebbe caricaree dargli motivazioni in più dopo il divorzio della passata stagione, quando il mancato rinnovo con i partenopei l’ha spinto verso i nerazzurri a parametro zero.