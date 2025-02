Inter-news.it - Zielinski in Inter-Fiorentina funziona da regista offensivo

Leggi su Inter-news.it

ha visto tra i suoi protagonisti anche Piotr. Il polacco ha giocato da, fornendo una delle sue migliori prestazioni dell’anno.ANCORAe il ruolo di, la saga continua. Per quanto il giocatore non gradisca la soluzione, Inzaghi nelle ultime partite lo ha proposto con continuità proprio davanti alla difesa. Con una motivazione precisa. Il tecnico infatti ha cercato qualcosa di diverso. Un’pretazione più offensiva a livello sia di letture che di possibilità di muoversi palla al piede, in partite in cui la difesa avversaria si presentava singolarmente arroccata. E il polacco ha risposto in modo convincente. Soprattutto inREGIA VERTICALE – Nella sfida coi viola Inzaghi ha puntato forte sul suo numero 7, mandandolo in campo subito a inizio secondo tempo al posto di un Calhanoglu ammonito e con un’autonomia ancora limitata.