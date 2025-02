Thesocialpost.it - Zelensky spiazza tutti: “Pronti a scambio di territori con la Russia”. L’effetto Trump si fa sentire

Una svolta inattesa nel conflitto trae Ucraina: Volodymyrha dichiarato di essere pronto a unoale con Mosca, rinunciando alla regione russa di Kursk occupata sei mesi fa, in cambio di un’area sotto il controllo russo.L’ombra disulla trattativaL’annuncio del presidente ucraino arriva all’indomani delle dichiarazioni di Donald, che ha rivelato di aver parlato con Vladimir Putin, il quale gli avrebbe confidato l’intenzione di porre fine all’invasione. Un’affermazione accolta con un laconico “” dal Cremlino.ha sottolineato che, se l’ex presidente americano riuscirà a portare Mosca al tavolo delle trattative, Kiev è pronta a discutere unodi. Il Presidente ucraino ha precisato: “Non so quale area potremmo chiedere in cambio, mai nostrisono importanti“.