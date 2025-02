Tpi.it - Zelensky: “Pronto a uno scambio di territori con la Russia. Offro ricchi profitti alle aziende Usa”

Se il presidente statunitense Donald Trump riuscisse a far sedere Kiev e Mosca al tavolo delle trattative, il presidente ucraino Volodymyrproporrebbe allaunodi. Lo fa sapere lo stessoin un’intervista al quotidiano britannico The Guardian.“Scambieremo uno con un altro”, dice il leader dell’Ucraina. Che si dicea rinunciare aiche le sue truppe hanno conquistato nella regione russa di Kursk, ma afferma di non aver ancora individuato quale parte delo occupato dai russi l’Ucraina chiederebbe in cambio: “Non lo so, vedremo. Ma tutti i nostrisono importanti, non c’è una priorità”, sottolinea.Fra pochi giorni, venerdì 15 febbraio,sarà presente alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove dovrebbe incontrare il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che in passato più volte ha espresso il proprio scetticismo rispetto al sostegno prestato dagli Usa a Kiev.