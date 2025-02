Lettera43.it - Zelensky è pronto a negoziare uno scambio di territori occupati con la Russia

Il presidente ucraino Volodymyroffrirà a Vladimir Putin unodise Donald Trump riuscirà a portarli al tavolo delle trattative. «Scambieremo uno con un altro», ha detto il leader ucraino in un’intervista esclusiva al Guardian, aggiungendo di non sapere quale parte di terra occupata dai russi l’Ucraina avrebbe chiesto in cambio. «Non lo so, vedremo. Ma tutti i nostrisono importanti, non c’è una priorità». Ilo che l’Ucraina porterebbe al tavolo delle trattative invece è la zona occupata nella regione russa del Kursk. In un’intervista a Itv, Zelensly ha detto che se avesse «la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sareia qualsiasi formato di dialogo».