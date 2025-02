Ilrestodelcarlino.it - Zanotti torna ad incidere e traccia la strada: "Vuelle, proviamo a prenderci i playoff"

"Dopo che la risonanza ha evidenziato che il dolore al polso non era nulla di grave mi sono sentito più sollevato e adesso sono contentissimo". Così Simonedescrive le condizioni in cui ha prodotto il ‘perfect game’ di sabato sera contro Cividale, in cui ha segnato un punto al minuto (15 in 15’) e chiuso col 100% al tiro (3/3 da due, 2/2 da tre, 3/3 ai liberi). Una prestazione che, soprattutto nel terzo quarto in cui i friulani stavano risalendo la corrente ha aiutato tantissimo la squadra a non farsi riacciuffare per piazzare poi il colpo del ko nell’ultimo periodo. Nel podcast Palla-A2 territori a canestro, prodotto dalla Lnp, il giocatore dellaha spiegato perché paradossalmente ha fatto più fatica a ritagliarsi il suo ruolo al piano di sotto, pur avendo giocato la maggior parte della sua carriera in serie A ed con buoni risultati.