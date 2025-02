Quotidiano.net - YouTube celebra 20 anni: Intelligenza artificiale per migliorare la creazione di contenuti

"L'semplificherà ladie migliorerà l'esperienza per chiunque": lo scrive il Ceo diNeal Mohan, in una lettera in cuila ricorrenza dei 20della piattaforma. La società viene fondata il 14 febbraio 2005 da tre ex dipendenti di PayPal (Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim) e il primo video caricato risale al 23 aprile 2005: dura 20 secondi, si chiama 'Me at the Zoo' ed è girato allo Zoo di San Diego da uno dei fondatori. Nel giro di un mese il sito registra 30mila utenti al giorno, sei mesi dopo due milioni. A ottobre 2006 Google si fa avanti e acquista la società per 1,65 miliardi di dollari. Attualmente suvengono caricate più di 500 ore di video ogni minuto, i filmati brevi (gli Shorts) contano più di 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere, ogni giorno gli utenti di tutto il mondo guardano più di un miliardo di ore disolo sui televisori.