Youth League Inter-Lille 3 a 1 | i nerazzurri conquistano gli ottavi

La Primavera di Andrea Zanchetta continua il percorso stupendo nella UEFA: dopo la fase a campionato, la scia da imbattuti si allunga al termine della sfida valida per i sedicesimi di finale:: trascinati da Spinaccè e MosconiSono sette le vittorie in questa UEFA2024/25 per l’Primavera: dopo le sei partite nella fase a campionato, idi Andrea Zanchetta riescono a prendersi la sfida dei sedicesimi di finale contro il.Una vittoria che segue a quella del 3 a 0 sul Lecce. Anche in, isi impongono un tre gol: la doppietta del grande protagonista del match, il numero 9, Matteo Spinaccè (a quota 11 reti stagionali), seguito dal gol da Mattia Mosconi. All’89esimo arriva il gol della bandiera per i ragazzi francesi con Younes Lachaab.