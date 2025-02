Sport.quotidiano.net - Youth league. I baby nerazzurri ne fanno tre al Lille. Ottavi raggiunti

Una “Inter“ in gran spolvero travolge 3-1 ilnei sedicesimi e vola aglidi finale di. Decidono la gara una bella doppietta di Spinaccè e la rete di Mosconi. I ragazzi di Zanchetta, sotto il diluvio milanese, mettono in mostra una prova di assoluto livello, sfruttando i molti errori dei francesi. Ad inizio gara subito una grossa occasione nerazzurra con il colpo di testa di Mosconi, sventato da una gran parata di Merzouk. Al 17’ ilrisponde con Diaoune, ma Calligaris compie un vero miracolo nell’uno contro uno con l’attaccante avversario. Al 32’ l’Inter la sblocca con un gran gol di Spinaccè, grazie a un tacco in allungo su cross di Zanchetta. Passano solo tre minuti e i milanesi raddoppiano: tiro di Mosconi, brutta respinta del portiere dele tap-in vincente di Spinaccè.