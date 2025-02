Zonawrestling.net - WWE: Ricky Starks debutta ad NXT “senza nome”, ottima l’accoglienza dei fan

Nei giorni scorsi ciò che era ormai praticamente sicuro da tempo è diventato anche ufficiale con gli addii di Miro, Malakai Black ealla AEW. Soprattutto per gli ultimi due si parla da tempo di un approdo in WWE (per Black sarebbe un ritorno) e per vederecon la “nuova maglia” è bastato attendere solo un giorno. The Absolute infatti ha giàto questa notte ad NXT in un breve segmento che per vari motivi ha lasciato tanta curiosità nei fan.Tutti sanno chi èPoco prima del main event, lo steel cage match tra Tony D’Angelo e Ridge Holland con in palio il North American Title,è apparso tra il pubblico che subito l’ha riconosciuto. L’ex AEW mentre il pubblico intonava il suoha esclamato: “È normale che voi sappiate chi sono” per poi aggiungere che “Se NXT è il futuro del wrestling professionistico, allora gli serve una sicura Superstar del futuro”.