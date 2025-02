Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché non è stato pronunciato il nome di Ricky Starks durante NXT

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo esserelicenziato dall’AEW,è sbarcato in WWE, più precisamente in quel di NXT. Il wrestler ha esordito con un promo molto particolare, tra il pubblico, dove però non ha maiil suo: lo stesso discorso vale anche per gli annunciatori al tavolo di commento, che non hanno mai nominato direttamente il wrestler. Stando alle ultime notizie, la scelta sarebbe stata “strategica”.Secondo quanto riportato da Steven Muehlhausen l’accordo trae la WWE è giunto così velocemente che la compagnia non è riuscita a preparare del merchandising da poter mettere in vendita, perciò ildi The Absolute non ècitato né in puntata né online. Questo confermerebbe quanto scritto da Fightful Select, che aveva anticipato la scelta della compagnia in tal senso: inoltre,avrebbe scelto di debuttare in NXT in modo da potersi adattare meglio allo stile e alle storyline della compagnia.