WWE: Cora Jade sorprende Bayley grazie a Roxanne Perez e viene aggiunta al match titolato

Siamo entrati nella settimana di Vengeance Day, prossimo PLE del roster di NXT con tanta carne a fuoco a partire dal titolo femminile di NXT che fino a stanotte doveva essere difeso da Giulia in un triple threat contro l’ex campionessa. Le carte sono però cambiate dopo ilche ha aperto la puntata di NXT e ha visto contrappostereduce daldi qualificazione per Elimination Chamber combattuto 24 ore prima a Raw.Un sabotaggio mal riuscitoha saputo approfittare delle fatiche die l’ha messa in seria difficoltà. La veterana però è riuscita a mettere ilsui giusti binari ed era pronta a chiudere con un flying elbow quando è risuonata la sua vecchia theme song, con cui da NXT ha poi spiccato il volo nel main roster, e sullo stage si è presentatacon tanto di abbigliamento che rimandava proprio alla vecchia versione di“abbracciatutti”.