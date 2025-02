Zonawrestling.net - WWE: Chiusa la prima indagine penale contro Vince McMahon.

I procuratori federali di Manhattan hanno abbandonato la lorosu, che hanno esaminato se avesse tentato di nascondere molteplici accuse di molestie sessuali. Parlando con il New York Post, l’avvocato di, Robert W. Pallen, ha dichiarato che la conclusione del caso era attesa, definendola il risultato di un appello su una questione procedurale discussa cinque mesi fa. Affermando che la comunicazione con il governo federale era in corso e ha confermato che non ci sarebbero state ulteriori accuse.“Questo è semplicemente il risultato di un appello su una questione procedurale discussa cinque mesi fa. Siamo stati in costante comunicazione con il governo da quel momento e comprendiamo, senza ambiguità, che l’è definitivamente conclusa e non comporterà accuse”.